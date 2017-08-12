ДТП на «Военкомате»

В районе остановки «Военкомат» произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали легковой автомобиль и мопед.

В редакцию сайта KerchINFO наш постоянный читатель прислал фотографии с места аварии. ДТП произошло на перекрестке, возле остановки «Военкомат».

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Информации о виновниках и пострадавших в аварии на данный момент нет. Известно только, что легковой автомобиль врезался в мопед, в результате чего последний перевернулся. ДТП произошло сегодня в первой половине дня.

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