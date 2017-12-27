Сегодня около 9:30 утра произошло ДТП в Аршинцево. «Виноватый» водитель не соблюдал дистанцию.
Сегодня утром напротив остановки Партизанская столкнулись два автомобиля российского производства.
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Согласно показаниям свидетелей, машина серого цвета остановилась, чтобы пропустить пешехода. Водитель автомобиля, который ехал позади, не соблюдал безопасную дистанцию и не успел остановить транспортное средство.
На данный момент авария не вызывает особых затруднений в движении. Пострадавших в аварии нет.
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