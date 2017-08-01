ДТП в Керчи: автомобильное движение затруднено

В Керчи по улице Шлагбаумская, 43 произошло столкновение легковых автомобилей. В результате аварии движение транспорта затруднено.

В центре Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие, нарушившее автомобильное движение на улице города. Пострадавших в результате аварии нет.

В происшествии участвовали два легковых автомобиля марки «Mitsubishi» и «Opel». Водитель «Mitsubishi», не являющийся жителем полуострова, задел проезжающий «Opel», в результате чего последний автомобиль получил небольшое повреждение в виде вмятины.

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На пути следования транспорта на проезжей части установлен знак аварийной остановки. Передвижение автомобильного транспорта на участке дороги ограничено, водители вынуждены объезжать место аварии через дворы.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД.

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