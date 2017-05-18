ДТП в Керчи: маршрутка снесла забор и врезалась в ситилайт

В центре Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутное такси врезалось в ситилайт.

Сегодня, 18 мая, ориентировочно в 9:30 утра маршрутное такси №5, «не вписалось» в поворот и врезалось в рекламный стенд у дороги, разрушив забор.

Происшествие случилось на улице Свердлова, вблизи остановки «Музей».

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На место своевременно прибыли сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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