ДТП в Керчи: маршрутка снесла забор и врезалась в ситилайт

В центре Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутное такси врезалось в ситилайт.
Сегодня, 18 мая, ориентировочно в 9:30 утра маршрутное такси №5, «не вписалось» в поворот и врезалось в рекламный стенд у дороги, разрушив забор.
Происшествие случилось на улице Свердлова, вблизи остановки «Музей».
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На место своевременно прибыли сотрудники ГИБДД.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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