ДТП в Керчи: пострадали сразу 4 машины

В Керчи в районе Войково произошло ДТП с участием нескольких машин. Причиной всему стало несоблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 22 сентября 2017 года, в 18:10 минут водитель автомобиля «ФОРД ФОКУС» 1990 года рождения, двигаясь в Керчи по ул. Кирова в направлении ул. Сморжевского напротив дома 105, при осуществлении маневра «левого поворота» не убедился в безопасности его осуществления, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21011» под управлением гражданина 1997 года рождения.

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Последний, в свою очередь, двигался в попутном направлении и пытался обогнать транспортное средство в зоне действия дорожной разметки 1.5.

После столкновения вышеуказанных автомобилей, автомобиль «ВАЗ 21011» допустил наезд на стоящие рядом автомобили – «НИССАН КАШКАЙ» и «ВАЗ 21099».

В результате ДТП пострадал: водитель автомобиля «Форд ФОКУС», 1990 года рождения.

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушивочная рана височной области головы слева.

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