ДТП в Керчи: водитель не пропустил пешехода

В Керчи произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал пешеход.

Вчера, 16 августа, в 23:10 в Керчи произошла авария, участниками которой стал автомобиль ВАЗ – 21140 и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель автомобиль 1998 года рождения двигался по улице Горького со стороны улице Еременко в направлении улицы Генерала Петрова.

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ДТП произошло неподалеку дома №3 по улице Горького на обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля не пропустил пешехода 1966 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо. Таким образом, автомобиль наехал на пешехода.

В результате аварии пострадал пешеход, который получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого бедра.

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