Два парома Керченской переправы застряли во льдах (ОБНОВЛЕНО)

Стремление сделать как можно больше рейсов через Керченский пролив, может трагически закончиться для команды и пассажиров паромов «Борис Штоколов» и «Ейск». Два парома керченской паромной переправы застряли во льдах из-за резкого ухудшения погодной обстановки в Керченском проливе.

Информация на 00:30 15 февраля

Как и предсказывали синоптики, вечером 14 февраля в Керчь пришел холодный атмосферный фронт, который сопровождался сильным снегом и ветром, порывы которого достигали 20-25 м/с. В таких условиях продолжали работать паромы Керченской паромной переправы, которые предназначены для работы в ледовых условиях.

Однако, капитаны паромов и Портнадзор Керчи не приняли вовремя решение об остановке движения через Керченский пролив, в результате чего паромы «Ейск» и «Борис Штоколов» оказались в «ледяном плену». Это произошло примерно в 00:10 15 февраля.

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На данный момент в Керченском проливе работают два ледокола, которые ломают лед и проводят по фарватеру грузовые суда, направляющиеся в порта Азовского и Черного морей. Один из них, «Капитан Мошкин» в 01:30 прошел по фарватеру мимо дрейфующих во льдах паромах ООО «Морская дирекция», ведя за собой два буксира.

Второй ледокол «Капитан Крутов» по состоянию на 02:00 15 февраля находится в дрейфе, неподалеку от неподвижных паромов Керченской морской переправы.

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Отметим, что паром «Победа», работающий на линии «Керченский рыбный порт» — «Порт Кавказ (причал №24)», заблаговременно остался у причала. Для водителей грузовиков, вынужденных коротать время в ожидании хорошей погоды в накопителях, были развернуты походные кухни с горячей пищей и чаем.

Редакция KerchINFO.com в онлайн режиме следит за обстановкой и будет сообщать об изменениях и событиях на паромной линии «Порт Керчь» — «Порт Кавказ».

Информация на 03:00 15 февраля

Паром «Борис Штоколов» своим ходом зашёл в акваторию «Порта Кавказ», но пришвартоваться пока не может.

Паром «Ейск» продолжает стоять во льдах.

Метеоданные: ветер западный 10-12 м/с, волнение моря 1,5 — 2 м.

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