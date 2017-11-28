Два участка под Керченским мостом передали в федеральную собственность

Земельные участки на территории строительства Керченского моста приняли из муниципальной собственности в федеральную. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания Совета министров Республики Крым.

Доклад «О приеме земельных участков из муниципальной собственности в федеральную собственность (г.Керчь)» представила Министр имущественных и земельных отношений Республики Анна АНЮХИНА, она отметила, что речь идёт о двух земельных участках, общей площадью более 2,2 тысячи кв. м.

Читайте: 1007 земельных участков изъяли в 2017 году для стройки трассы «Таврида»

В документе сказано следующее: «Принять безвозмездно из муниципальной собственности Керчи в федеральную собственность земельные участки. Направить настоящее распоряжение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». В пояснительной записке к документу отмечается, что на указанных земельных участках отсутствуют объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности иных физических и юридических лиц.

Ранее редакция КерчьИНФО публиковала список объектов, которые власти полуострова намеревались изъять под нужды строительства Крымского моста.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

