Две шахматистки представят Керчь на чемпионате России

Талантливые шахматистки из Керчи получили путевки на первенство России. Всего на Чемпионате России Крым представят 7 спортсменов.

По итогам первенства Южного федерального округа по классическим шахматам были отобраны спортсмены для участия в чемпионате России, который состоится в апреле 2018 года. Наталья ИЛЬИНА и Маргарита ПОТАПОВА представят Керчь на первенстве страны.

Маргарита, как действующая чемпионка России, «автоматом» попадает на соревнование. А Наташе пришлось побороться за право на участие в чемпионате. Она приняла участие в первенстве Южного федерального округа.

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Девушка показала хорошую спортивную форму и досрочно выиграла турнир. Победив во всех матчах и набрав 6 очков в своей возрастной категории, Наталья заняла первое место.

Победительница турнира рассказала сайту КерчьИНФО, что с Маргаритой они встречаются не только на соревнованиях. Девочки дружат и часто играют за одним столом в домашней обстановке. Наташа отметила, что на данном этапе своего развития в шахматном спорте она берет пример с подруги:

«Маргарита уже трижды чемпионка России. Она чаще посещает различные турниры, у нее больше опыта», – рассказывает девушка.

Девушки говорят, что такие игры в спокойной обстановке, помогают им развиваться. Есть время продумать интересные комбинации и поделиться опытом друг с другом.



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