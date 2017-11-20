Двор на Верхнем Солнечном благоустроят к концу следующей недели

В Керчи продолжается благоустройство дворовой территории по шоссе Героев Сталинграда 56. По срокам у строителей осталось 11 дней до завершения работ.

На данный момент здесь уже подходят к завершению работы по установке бордюрного камня. Также почти по всему периметру дома уложена тротуарная плитка. Дворовую дорогу для автомобилей разровняли, в скором времени приступят к асфальтированию. По паспорту объект должны сдать к 1 декабря.

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Напомним, работы здесь начались в сентябре. Это один из дворов, входящих в программу Формирование современной городской среды. В следующем году эта программа для руководства города будет одной из приоритетных.

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