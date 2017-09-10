«Единый билет»: итоги летнего сезона

Керчь по единому билету посетили почти 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Единой транспортной дирекции.

Всего за этот сезон «Единым билетом», из Крыма и в Крым, воспользовались 301 тысяча 332 пассажира. По сравнению с прошлым годом это число уменьшилось. Если исходить из статистики транспортной дирекции, самым популярным курортом полуострова стала Феодосия (её посетили более 30 тысяч пассажиров), на втором месте Симферополь и Ялта.

С 30 апреля 2017 года по 6 сентября 2017 года по «единому» билету перевезено 301 тысяча 332 пассажиров, при этом в Крым – 160 441 (Керчь – 19609, Феодосия – 31550, Судак – 20530, Симферополь – 24541, Ялта – 23986, Евпатория – 22603, Севастополь – 17622) , из Крыма – 140891 человек (Керчь – 15888, Феодосия – 27576, Судак – 18225, Симферополь – 22310, Ялта – 20078, Евпатория – 20717, Севастополь – 16097) . На период до 30.09.2017 оформлено 325475 «единых» билетов.

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Напомним, перевозки по «единому» билету в этом году проходят от ж/д вокзалов Анапы и Краснодара в 7 городов Крымского полуострова.

Те, кто ещё захочет посетить полуостров в этом сезоне могут успеть приобрести «Единый билет» до 30 сентября.

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