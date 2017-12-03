Ефим Фикс выслушал проблемы керчан

Свой рабочий визит в г. Керчь заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим ФИКС начал с приема граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

Ефим ФИКС проводил прием совместно с Главой муниципального образования г. Керчь Николаем ГУСАКОВЫМ. Для встречи с руководителями записалось 11 местных жителей, каждый со своей проблемой.

В ходе приема жители города озвучили широкий ряд вопросов: благоустройство придомовой территории, ремонт детских площадок, проблемы с работой и ремонтом лифтов в городских многоэтажках.

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Реализация гражданской инициативы по программе «Городская среда» отмечалась в ходе приема не единожды. Керчане хотят участвовать и с энтузиазмом восприняли информацию о десятках дворов, которые готовятся к реализации программы в следующем году.

Также керчане обращались по вопросам асфальтировки дорог, переименования улиц, спила деревьев и других проблем из сферы ЖКХ.



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