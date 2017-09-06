Экологический надзор Керчи увидит тех, кто мусорит

В Керчи с 5 сентября в местах выявленных несанкционированных свалок установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают госинспекторы экологического надзора Керченского региона Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Ранее госинспекторы встречались с заместителем главы администрации Керчи Евгением АДАМЕНКО, он рассказал, что городской администрацией по тендеру закуплены 4 мобильные камеры видеонаблюдения. Камеры будут передавать видео в режиме он-лайн, что позволит экологическому надзору выявлять тех, кто мусорит, а затем привлекать их к ответственности.

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Места дислокации видеокамер в ближайшее время согласуют с сотрудниками управления экологического надзора Керченского региона Минприроды Крыма.

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