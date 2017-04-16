Эколого-краеведческий телемост «Керчь — Воронеж»

15 апреля библиотека–филиал №3 им.Н.Островского МБУК «КЦБС» приняла участие в акции в формате единого дня действий «День экологических знаний», приуроченную к Международному дню экологических знаний.

В этот день библиотекари предложили участникам мероприятия «Край родной навек любимый, в заповедниках хранимый» посетить эколого-краеведческий маршрут, который прошел по заповедникам Керченского полуострова и Воронежскому государственному природно-биосферному заповеднику им. В. Пескова.

Мероприятие прошло совместно с библиотекой №4 им.Е.Исаева МБУК городского округа г. Воронеж «ЦБС».

В ходе мероприятия главный библиотекарь библиотеки–филиала №3 им.Н.Островского АРДЕМАСОВА Виктория Владиславовна рассказала об истории возникновения Опукского и Казантипского заповедников, познакомила с флорой и фауной заповедников. Об экологических проблемах Керченского полуострова и природоохраняемых территорий рассказал Председатель Керченской городской природоохранной организации «Экология и мир» ПОПОВ Виктор Федорович.

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Состояние природы Крыма, да и всей планеты заставило задуматься о нормализации всей жизни керченского писателя В.Я МАКОВЕЦКОГО, который рассматривает в своей книге «Природа — мера всех вещей» концепцию «Как жить человеку в единении с природой не разрушая ее, а учась у нее?».

О путях выхода нашей земной цивилизации из того клубка экологических, социальных и нравственных противоречий, описанных в книге В.Я.Маковецкого рассказала читатель библиотеки ШАРОВА Елена Ивановна.

Своими впечатлениями о Казантипском заповеднике поделилась керченская художница КОЛЫХМАТОВА Светлана Олеговна, которая принесла на мероприятие свои картины, запечатлевшие красоту природы Казантипа.

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О Воронежском государственном природно-биосферном заповедник им. В. Пескова рассказали библиотекари библиотеки №4 им.Е.Исаева и заведующая музеем им.В.Пескова Воронежского заповедника — ХЛЫХОВА Наталья Юрьевна.

Эколого-краеведческий телемост «Керчь — Воронеж» фото

В завершении мероприятия Ардемасова В.В. пригласила всех неравнодушных керчан принять участие в акции «Сделаем Крым чистым», которую проводит Администрация ГБУПЗ «Опукский» с 01.04.2017 года по 15.10.2017 года, в рамках Всероссийской акции «Чистый берег».

Встреча прошла интересно и информационно насыщенно! Охранять и беречь природу — такой курс выбрали для себя участники нашей встречи.

Текст составила главный библиотекарь библиотеки–филиала №3 им.Н.Островского АРДЕМАСОВА В.В.



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