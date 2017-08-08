Экс-чиновник ФГУП «Крымская железная дорога» в Керчи получил срок за присвоение имущества

Керченски суд признал виновным бывшего руководителя одного из подразделений ФГУП «Крымская железная дорога» в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры города.

Экс-начальника обвинили в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

В ходе следствия было установлено, что весной 2016 года, исполняя обязанности начальника одного из обособленных подразделений Крымской железной дороги в г. Керчи, мужчина, использую служебные полномочия, дал поручение отвести казённый инвентарь в лодочный гараж, принадлежащий его жене.

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Бывший руководитель присвоил себе имущество на сумму 14315 рублей.

Имущество, которое находилось на балансе предприятия, оставалась в лодочном гараже около 9 месяцев, пока его не изъяли полицейские.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано заместителем Керченского транспортного прокурора.

Приговором суда, с учетом личности подсудимого и признания вины, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года.

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