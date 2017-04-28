Экс-коммунальщик Керчи будет курировать ЖКХ Симферополя

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев намерен рекомендовать на должность своего заместителя по сфере ЖКХ бывшего начальника управления ЖКХ Керчи Кирилла Скороходова. Об этом в ходе прямого эфира на радио «Спутник в Крыму» рассказал чиновник.

4 мая в Симферополе состоится внеочередная сессия городского совета Симферополя. В ходе неё будет глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев планирует рекомендовать своего нового заместителя в области жилищно-коммунального хозяйства.

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«Мы выделяем эту отрасль отдельно и ничем больше не обременяем этого зама. Им будет Кирилл Рудольфович Скороходов, человек с материка», — отметил Бахарев.

Напомним, Кирилл Скороходов около половины года возглавлял Управление ЖКХ керченского городского совета. 8 февраля 2017 года он покинул должность по собственному желанию.

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