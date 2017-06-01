Эксклюзивные комментарии музыкантов о рок-фестивале в Керчи

В Керчи пройдет двухдневный рок-фестиваль «Боспорские врата», на который должны съехаться около двадцати групп. Музыканты поделились с журналистами сайта KerchINFO комментариями касательно запланированного проекта и рассказали за что любят Керчь.

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У группы «Киты» Керчь — второй родной город. Гастролируем достаточно много и Керчь не исключение, к тому же, там находится наша основная репетиционная база. Насколько фестиваль масштабный покажет само мероприятие, из хедлайнеров прямо скажем ничего особенного. Хорошо, что вообще что-то происходит, не совсем понятен запрет англоязычных песен, это отсеело часть неплохих коллективов, на наш взгляд такой ход организаторов делает фестиваль более узкопрофильным, и напоминает политику железного занавеса, впрочем мы сами поем на русском, но фестиваль конечно же является толчком к развитию музыкального направления в Керчи — группа «КИТЫ» (Феодосия)

Мы уже были в Керчи с концертами и на фестивалях. Нам нравится) Ожидаем, что там будет сцена на которой мы будем играть и зрители, для которых мы это будем делать. Общий позитивный настрой и атмосфера безудержного веселья — группа «Amely Sky» (Севастополь)

Приезжали в Керчь с концертом на «Промзону». Масштабы, конечно, не такие, но было очень душевно и здорово! Ожидаем, что все получится с организацией данного мероприятия. Ждем новых знакомств, хорошей музыки и звука! Хочется, чтобы проведение данного феста стало традиционным! — группа «Kakoi Prekrasny Den» (Красноперекопск)

В первую очередь, это огромная возможность привлечь внимание не к Крыму в целом и к керченскому мосту в частности, а непосредственно к нашему родному городу. Чтобы Керчь в ближайшем будущем не превратилась в обычный транзитный город, а благодаря подобным фестивалям привлекала гостей и соотечественников, чтобы у них оставались теплые воспоминания о нашем городе и хотелось вернуться сюда вновь — группа «ROYAL FLUSH» (Керчь)

Я надеюсь, получится хоть немного расшевелить нашу деревню :-) — группа «Такси на Дубровку» — Дима Ситик (перкуссия) (Керчь)

Стоит отметить, что фестиваль хотят провести при поддержке городских властей, Минкультуры РК и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. На данный момент остается неясной ситуация с размещением сцены, качестве звука и света на мероприятии.

Запланирован рок-фестиваль «Боспорские врата» на 24-25 июня текущего года. Место проведения — городской пляж.

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