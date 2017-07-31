Экспедиция Минобороны продолжится в Аджимушкайских каменоломнях

В Керчи завершился первый, морской, этап экспедиции, посвященной Второй Мировой войне. Исследование, организованное Минобороны РФ продолжится на суше, передает ТАСС.

Последние подводные обследования прошли под Севастополем. Сухопутные исследования в рамках экспедиции будут проходить на территории Аджимушкайских каменоломен. Здесь будут искать останки погибших в Великой Отечественной войне защитников Родины.

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«В ходе первой части экспедиции ее участниками пройдено 500 миль, просканировано 25 квадратных миль, найдено 10 объектов, из них идентифицировано и паспортизировано четыре, проведена церемония отдания воинских почестей с возложением венков на воду почетным караулом на месте гибели паспортизированных кораблей с экипажами», — рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В ходе экспедиции со дна Черного моря был поднят ряд уникальных объектов, среди которых оказались и обнаруженные у Таманского берега находки: реактивная установка «Катюша», зенитное «орудие Лендера», бронекатер БК – 47.

Сухопутный этап экспедиции обещает быть не менее интересным. К исследованиям будут приобщены 25 военных, представляющих 90 отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа.

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