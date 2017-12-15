Эксперты согласовали зоны охраны Аджимушкая

Члены научно-методического совета по культурному наследию при Государственном комитете по охране культурного наследия согласовали проекты границ территории и зон охраны Мемориала «Аджимушкай».

Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи – является объектом культурного наследия Федерального значения. В соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы проекта, которая проводилась в августе этого года, в состав комплекса входят: Царский курган, мемориал обороны Аджимушкая, мемориал Гражданской войны и мемориальный колодец.

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Определение границ охранной зоны, по мнению экспертов, позволит установить на территории мемориального комплекса особый режим использования земель (который ограничивает хоз. деятельность и запрещает строительство, за исключение строительных работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия).

Сейчас в Аджимушкае продолжаются работы по реконструкции мемориала, однако, это не мешает его туристической привлекательности – в этом году каменоломни стали рекордсменом (по сравнению с другими достопримечательностями Керчи) по числу посетителей.

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