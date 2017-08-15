Экспонаты из Керчи покоряют Москву

В Москве стартует выставка археологических находок. Среди экспонатов будут представлены находки из Керчи.

Сегодня, 15 августа в доме Российского исторического общества (РИО) пройдёт торжественное открытие выставки под названием «Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья».

На выставке у зрителя появится возможность познакомиться с артефактами, которые были созданы в 4 основных очагах древних культур: на берегах Балтики, в колыбели нашей государственности – Великом Новгороде, в центре Северо-Востока Древней Руси – Суздальском ополье и на территории Боспорского царства, в Керчи и на Тамани.архео

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Керченские экспонаты занимают особенную нишу в мероприятии. В Керчи под несколькими курганами были обнаружены погребальные камеры и захоронения с богатым инвентарём эллинистического периода. Среди находок прекрасная греческая керамика, светильники, стеклянные сосуды.

Особенно примечательным является гуттус – керамический рожок для вскармливания младенца. Масштабные исследования боспорских курганов проводились впервые за 120 лет.

Важно отметить, что перед официальным открытием выставки пройдёт заседание Совета фонда «История Отечества», возглавлять которое будет Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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