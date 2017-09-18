Экстремизм: преступление и наказание

К экстремисткой деятельности относится пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности или отношения к религии.

Наиболее распространённой является экстремистская деятельность, связанная с массовым распространением экстремистских материалов, особенно в сети Интернет.

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ № 1313 от 13.10.2004, Минюст России определяет порядок ведения федерального списка экстремистских материалов и ведет этот список, ведет перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, а также обеспечивает опубликование названных списка и перечней.

Впервые список был опубликован 14.07.2017 и сначала состоял из 14 пунктов. С тех пор список регулярно обновляется. По состоянию на 25.08.2017 список включает в себя 4202 пунктов.

В список входят статьи, листовки и брошюры, книги, номера газет и журналов, кинофильмы, видеоролики и произведения изобразительного искусства.

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

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Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими.

При этом, наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда.

Таким образом, федеральный список пополняется информационными материалами, которые признаны экстремистскими.

За распространение запрещённых материалов в Интернете ответственность несут авторы и распространители материала.

Статьей 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения и влечет наказание в виде наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Также, ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Помощник Керченского транспортного прокурора юрист 2 класса А.И. Генгерская

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