Экстренное предупреждение: дожди зальют Крым

Во второй половине дня 28 ноября, а также утром и днём 29 ноября из-за прохождения фронтальных разделов южного циклона в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. Об этом сообщает региональное МЧС России.

В ведомстве прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций – обрыв воздушных линий электропередач, падения деревьев, затруднения в работе общественного транспорта.

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В Керчь по прогнозам синоптиков «хорошие» дожди придут сегодня ночью и затянутся на весь завтрашний день, температура воздуха – ночью 2-4 градуса тепла, завтра в течение дня +6+8 градусов. Ветер восточный 10 м/с, в порывах до 15 м/с.

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