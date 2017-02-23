Экстренное предупреждение от МЧС

В соответствии с экстренным предупреждением ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым «Об опасных гидрометеорологических явлениях погоды» от 23.02.2017 года № 302-1-4-11 «В ближайшие 2-3 часа и до конца дня 23 февраля 2017 года в Крыму ожидаются: усиление юго-западного ветра 20-25 м/с», передает пресс-служба ведомства.

Прогноз возникновения ЧС и происшествий:

— существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ (Источник ЧС и происшествий – юго-западный ветер 20-25 м/с);

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— существует вероятность возникновения происшествий на акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива, связанных с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства. Возможны затруднения в работе переправы порт «Кавказ» — порт «Крым» и порт г. Новороссийск — порт «Крым» (Источник ЧС и происшествий – юго-западный ветер 20-25 м/с);

Просим Вас провести оповещение о данном прогнозе и провести необходимые мероприятия для снижения их последствий.

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