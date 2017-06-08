Экстренное предупреждение от МЧС

В Крыму сохраняется высокая пожарная опасность. 9–10 июня 2017 года существует риск выявления термических аномалий и поражения населенных пунктов, дачных участков, объектов энергетики и других объектов ландшафтными пожарами (в т.ч. палы травы), прогнозируется возникновение очагов степных и лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

С целью предупреждения, возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, 3-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым информирует для выполнения комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий, а также просит разместить на своих ресурсах и организовать работу по доведению информации к населению, руководителей предприятий и организаций следующего содержания:

Для населения:

С наступлением сухой и жаркой погоды возрастает опасность возникновения пожаров на территории Республики Крым. В степной части Крыма в огне сгорают гигантские площади травы и редколесий, в атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа и дыма, от чего страдают птицы, животные и жители близ лежащих поселков и городов. На тушение пожаров в степной местности тратятся огромные средства, уходит много сил и времени. Огромная ответственность за это лежит на человеке, так как с наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями на природу или проводят уборку приусадебных участков с дальнейшим сжиганием сухой травы и мелкого мусора. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на сухую траву или оставление костра без присмотра может привести к пожару. Находясь в парковой зоне, лесах или у моря, будьте предельно осторожны с огнем. Что бы ни пришлось бороться с пожаром лучше его предупредить. От нас с Вами зависит сохранение природы и животных.

Для этого необходимо соблюдать простые правила:

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-никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянках лесопарковых зон и не позволяйте это делать другим;

-не разводите костры для сжигания травы и мелкого мусора, выносите его в специально отведенные для этого места;

-но если вы все-таки разводите костер, сгребите сухую травяную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра;

-перед уходом хорошо залейте костер водой или засыпьте землей до полного его затухания.

3-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым настоятельно рекомендует ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ И В МЕСТАХ ДЛЯ ЭТОГО НЕПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ!

ПОМНИТЕ! при обнаружении очага пожара граждане обязаны немедленно сообщить по телефону 101 или 112, если возможно принять меры по тушению очага. Будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности, и окружающая нас природа будет Вам благодарна.

Также рекомендуем воздержаться от длительного пребывания на солнце людей подверженных и болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При условиях длительного пребывания под воздействием высокой температуры окружающей среды напоминаем о необходимости периодически отдыхать в тени, обливаться холодной водой, соблюдать достаточный питьевой режим, в душных помещениях устраивать вентиляцию.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе:

1. Перенести пострадавшего в тень, прохладное помещение, снять одежду.

2. Обернуть тело пострадавшего простыней, смоченной холодной водой, на голову положить холодный компресс.

3. Для возбуждения дыхания дать вдохнуть нашатырный спирт.

4. При наличии сознания напоить холодной водой.

5. В экстренных случаях – при потере сознания, отсутствии дыхания и сердцебиения приступить к проведению искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. Срочно вызвать скорую медицинскую помощь.

Для дежурных служб, подразделений органов исполнительной власти и органов исполнительной власти местного самоуправления, необходимо в соответствии с методическими рекомендациями по организации работы органов управления РСЧС в пожароопасный период, провести и организовать:

1.​ уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений;

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2.​ провести проверку готовности резервов материальных средств для ликвидации ЧС;

3.​ обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы РСЧС;

4.​ подготовить технические средства к первоочередному жизнеобеспечению возможного пострадавшего населения в условиях чрезвычайной ситуации;

5.​ привести в готовность к развертыванию пункты временного размещения (при необходимости);

6.​ организовать проверку готовности системы оповещения населения;

7.​ усилить контроль за обстановкой на территории г. Керчь и Ленинского района, обеспечить немедленное прохождение информации и докладов;

8.​ при ухудшении обстановки немедленно информировать 3-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

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