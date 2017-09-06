Экстренное предупреждение от МЧС

В Керчь надвигает шторм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Южный региональный центр МЧС России в экстренном режиме предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях погоды.

«Во второй половине дня, 6 сентября, в восточном и южном регионе Крыма ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквал 17-22 м/с», — идет речь в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий.

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В ведомстве предупреждает о различных инцидентах, которые могут возникнуть в связи с непогодой: повреждение линий связи, обрушение слабо укрепленных и ветхих конструкций, затруднение в работе всех видов транспорта.

Так, может остановить свою работы Керченская паромная переправа.

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