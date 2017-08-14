Экстренное предупреждение от МЧС Крыма: надвигается шторм

В связи с прохождением холодного фронта, завтра, 15 августа на территории полуострова Крым ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20 — 25 м/с.

МЧС Крыма прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением различных конструкций (особенно плохоукрепленных рекламных щитов и билбородов). Также возможно затруднение движения транспорта.

Кроме того, возникает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и перекрытия дорог.

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Жителей полуострова предупреждают о возможных перебоях в работе очистных сооружений, риске затопления подвальных помещений, деформациях зданий, провалах и просадке почвы.

Виной появления опасных гидрометеорологических явлений погоды является холодный фронт, который пройдет вечером 14 августа.

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