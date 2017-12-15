Экстренное предупреждение от МЧС с 17 по 19 декабря

МЧС предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях природы.

После продолжительной теплой погоды в Крыму в связи с прохождением холодного фронта с 17 по 19 декабря ожидается резкое изменение погодных условий: днем 17 и ночью 18 декабря сильные, местами очень сильные дожди, в горах переходящих в снег.

Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. 18 и 19 декабря понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

