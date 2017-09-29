Экстренное предупреждение от МЧС: шторм не уходит

Несмотря на то, что штормовая погода в Керчи наблюдается уже несколько дней, сегодня ситуация не улучшится. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Завтра, 30 сентября, в Крыму сохранится сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с», – об этом идёт речь в экстренном предупреждении от МЧС РК.

В связи с этим на местах возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с повреждений линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций и затруднениями в работе всех видов транспорта.

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Следовательно, Керченская паромная переправа продлит режим остановки движения паромов.

Напомним, что за несколько суток шторма в Керченском проливе, по обе стороны собралась большая очередь из желающих переправиться на противоположный берег.

Так, по состоянию на 06.00 час. 29 сентября скопление автотранспорта в порту «Крым» составляет 1700 единиц: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта г. Керчь 158 грузовых автомобилей. Общее количество человек, ожидающих очереди на паром – 2959 человек, из них 29 детей.

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