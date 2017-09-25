Экстренное предупреждение от МЧС: в Керчь приближается шторм

В Крыму ухудшаются погодные условия. Об этом в экстренному предупреждении сообщает пресс-служба МЧС региона.

С 26 по 29 сентября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер 22-27 м/с.

В связи с этим на местах возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с повреждений линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций и затруднениями в работе всех видов транспорта.

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Следовательно, также возможно остановка движения паромов Керченской паромной переправы. По предварительным данным, паромы могут прекратить свое движение на несколько дней.

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