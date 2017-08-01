Экстренное предупреждение от МЧС: в Крыму ожидается сильный ветер

МЧС республики предупреждает: завтра в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер. По метеорологическим данным скорость ветра составит 15-20 м/с.

По сообщению пресс-служба Главного управления МЧС России по РК, в среду, 2 августа, на территории полуострова ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде сильного порывистого ветра.

Спасатели МЧС призывают крымчан и туристов быть осторожными и придерживаться правил безопасности во время непогоды. Следует плотно закрыть окна и лоджии домов и квартир, а также не оставлять на открытом пространстве незакрепленные предметы.

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На улице не следует приближаться к рекламным щитам и билбордам, линиям электропередач и большим деревьям. Будьте максимально аккуратны и бдительны к себе и окружающим!

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