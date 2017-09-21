Экстренное предупреждение от МЧС: в Крыму резко похолодает

Крымчан предупреждают о резкой смене погоды. На днях в регионе ожидается ветер и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республики Крым.

После продолжительного периода сухой, жаркой погода 22-23 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

«Максимальная температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит +20…+25 градусов», – сообщают в пресс-службе.

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В связи с этим на местах возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с повреждений линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций и затруднениями в работе всех видов транспорта.

Следовательно, также возможно остановка движения паромов Керченской паромной переправы.

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