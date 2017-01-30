В Керчи ожидаются опасные гидрометеорологические явления погоды. Об этом в экстренном сообщении предупреждает пресс-служба ЦУКС Главного управления МЧС РК.

«В соответствии с экстренным предупреждением ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым «Об опасных гидрометеорологических явлениях погоды» от 30.01.2017 года № 168-1-4-11 «Ночью и утром 31 января на ЮБК ожидается 8-10°С мороза, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Напомним, редакция KerchINFO.com ранее сообщала, что в Керчи возможно ухудшение погодных условий, в связи с чем жителям и гостям города следует быть предусмотрительнее, планируя передвижение по городу и паромной переправе.

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