Экстренное предупреждение: погодные условия в Крыму ухудшатся

В ближайшие два дня погодные условия на территории Крыма – ухудшатся. Ветер усилится, регионы полуострова может накрыть дождём и снегом. Об этом сообщает «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики сообщают, что в связи с прохождением холодного арктического фронта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег) местами, очень сильные.

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В горах – по прогнозам – отложение мокрого снега, на дорогах – гололёд. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. 21 ноября северо-западный ветер усилится до 20-25 м/с.В связи с этим возможны кратковременные приостановки движения судов паромной переправы – об этом сообаает оператор Керченской паромной линии «Морская дирекция».

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