Экстренное предупреждение: шторм в Керченском проливе

Керченская паромная переправа – закрыта. Об этом сообщает пресс-служба оператора паромной линии ООО «Морская Дирекция».



До улучшения погодных условий оперативную информацию можно получить на сайте »Морской дирекции», а также по телефону горячей линии 8-989-299-42-60

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Напомним, сегодня и завтра по прогнозам синоптиков, сохранится дождливая погода, с сильным ветром. На данный момент по сообщению Керченского гидрометцентра, в городе +4 градуса, ветер северо-западный,11 м/с, с порывами до 16 м/c. Влажность воздуха – 93%, Атмосферное давление – 747,5 мм.рт.ст.



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