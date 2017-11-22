Экстренное предупреждение: в Крым ворвётся метель

В связи с влиянием циклона и прохождением активных атмосферных фронтов с 22 по 25 ноября на территории Южного федерального округа ожидается резкое ухудшение погодных условий.



В ближайшие часы и до конца дня, а также весь завтрашний день 23 ноября в некоторых регионах Крыма ожидается резкое понижение температуры воздуха, очень сильный снег, метель, гололёд. Ветер усилится до 25-27 м/с, в порывах до 30-35 м/с. На дорогах ухудшится видимость.

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В МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций – обрыв воздушных линий электропередач, падения деревьев, затруднения в работе общественного транспорта.

В Керчи по прогнозам синоптиков в ближайшие дни метели не ожидается, ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

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