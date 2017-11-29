Экстренное предупреждение: в крымских реках поднимется уровень воды

МЧС России по Крыму предупреждает о повышении уровня воды в реках полуострова. Во избежании возникновения чрезвычайных ситуация ведомство оповещает городских властей, а также коммунальные службы.

«В конце суток 29 ноября и в первой половине суток 30 ноября на реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,3-0,8 м» – говорится в сообщении.

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В МЧС обращают внимание на готовность аварийно-спасательных служб к неблагоприятным условиям – руководителей просят проверить материально-техническую базу, системы оповещения горожан и информирования.

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