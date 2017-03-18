Экстренное сообщение от МЧС

МЧС России предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с прохождением фронтальных разделов в Крыму 19 марта и ночью 20 марта ожидаются сложные погодные условия: сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра 20 — 25 м/с.

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Возможны затруднения в работе переправы, аэропортов и вертолетных площадок.

В ночные и утренние часы повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий.



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