На прошлых выходных 28-29 января в г. Ялта прошёл международный рейтинговый танцевальный фестиваль «Welcome to Crimea». Керчь на турнире по танцам представляли младшая и средняя группы танц-клуба «Экстрим» и шоу-балет «Алиска».

Оба танцевальных коллектива вернулись из Ялты с победами и призовыми местами.

Для шоу-балет «Алиска» такое мероприятие не в новинку, а вот для обеих групп танц-клуба «Экстрим» это яркое событие, ведь две группы впервые выезжали на конкурс такого масштаба. Для них это своеобразная премьера.

Дети из младшей и средней групп танц-клуба «Экстрим» к своему первому соревнованию отнеслись со всей серьёзностью и очень тщательно готовились. «Ребята сильно переживали как все это будет происходить», — рассказывает руководитель танц-клуба «Экстрим» Анна Карабань.

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Многие ребята совсем недавно пришли заниматься танцами, но есть и те, кто тренируется в клубе уже год, рассказывает руководитель. Благодаря великолепной группе поддержки, тёплой атмосфере в зале, опыту и наставлениям руководителей коллективов, а главное таланту и стараниям ребят, керченские танцевальные коллективы вернулись домой не с одной наградой. Младшая и средняя группы танц-клуба «Экстрим» привезли в Керчь два золотых кубка, так же ребята выступали с сольными выходами и взяли призовые медали.

«Очень порадовали малыши! Несмотря на их возраст от 5 до 7 лет, они одержали победу! Средний состав тоже не дал поблажек и взял золотой кубок! Дети остались под большим впечатлением и не хотели уезжать. Горжусь своими учениками!!!», делится своими впечатлениями руководитель танц-клуба «Экстрим» Анна Карабань.

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От всей души поздравляем младший состав и среднюю группу танц-клуба «Экстрим» и шоу-балет «Алиска» с золотыми кубками и медалями с «Международного хореографического фестиваля «Welcome to Crimea»! Вы – гордость всей Керчи! Так держать и желаем вам новых побед!

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