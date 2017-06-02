Экстрим-парк на «Черепашке» – ждать осталось недолго

В районе Комсомольского парка, около пляжа «Черепашка» начались работы по строительству площадки для экстремальных видов спорта.

В данный момент, рабочие раскопали участок поверхности, кроме того завозятся материалы для будущего экстрим-парка. По данным, опубликованным на официальной странице председателя горсовета Керчи Ларисы ЩЕРБУЛЫ, на площадке будут установлены элементы для велосипедистов, скейтеров и роллеров. Кроме того она отмечает, что недалеко от экстрим-площадки, в Комсомольском парке расположена workout-площадка. Таким образом, в этом районе будут сконцентрированы любители экстремальных видов спорта.

Читайте: Экстрим-парк переедет на керченский пляж

Ранее, тогда еще и.о. главы администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, высказал недовольство касательно задержки в сроках строительства нового экстрим-парка. Отмечалось, что на постройку парка требуется порядка 60 дней, и датой сдачи объекта был назван день 8 июня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

