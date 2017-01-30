Стало известно новое месторасположение экстрим-парка. Об этом сообщает Глава Общественного совета Керчи Галина Мазилова на своей странице в соцсети.

В ходе собрания членами Общественного совета Керчи было одобрено место, в которое перенесут отремонтированное оборудования парка для экстремальных видов спорта.

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«Одобрили организацию экстрим-парка в районе между заводом «Фрегат» и пляжем, называемом в народе «Черепашкой», — сообщает Галина Мазилова.

Напомним, как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, с конца 2016 года керченский экстрим-парк закрыт из-за аварийного состояния. Также было известно, что после окончания ремонтных работ, он не будет располагаться на своем прежнем месте — за стадионом им. 50-летия Октября.

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