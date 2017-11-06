Электроэнергия в Крыму: отключат ли зимой свет?

На прошлой неделе стало известно, что в Крыму этой зимой возможны проблемы с электричеством – полуострову может не хватить 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды.

Как рассказал Министр топлива и энергетики Крыма Вадим БЕЛИК, в самый пиковый период общее потребление может составить 1 467 МВт – такого потребления еще не было ни в один период.

Недостающую мощность будут компенсировать за счёт подключения в сеть альтернативных источников энергии и мобильных газотурбинных электростанций: «По оперативным данным, солнечная энергетика дает нам 67 МВт, ветровая – 40 МВт. Мы имеем на сегодняшний день 117 МВт дополнительной энергии. В случае, если у нас не будет солнца и ветра в пиковый период, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания. Регламент разработан из расчета 109,4 МВт, которые мы готовы дать в сеть» (В 2018 году руководство Республики Крым запланировало запуск первого блока теплоэлектростанции,который полностью ликвидирует нехватку мощностей для бесперебойной подачи электро- и теплоэнергии – прим.ред.).

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По информации об объёмах фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) ГУП РК «Крымэнерго» за два зимних месяца этого года в Керчи было израсходовано 931, 216 млн. кВтч.

Напомним, что крымчане с начала этого года платят за электроэнергию по тарифу 4,95 руб за кВтч при превышении лимита в 600кВт в месяц. Те, кто потребляет от 600 до 800 кВтч в месяц платят больше – 4,95 руб за кВтч.

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Жители нашего города в среднем ежемесячно расходуют от 100 до 300 кВт. Электроэнергия также «питает» городские предприятия, общественный транспорт и улицы. Городские троллейбусы в этом плане можно сравнить с 10-этажным домом и уличным освещением – расход электроэнергии у них примерно одинаковый – до 600 кВт.

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы?

В списке ниже средняя мощность электротехники:

Фен – 1538 Вт

Обогреватель – 1500 Вт

Микроволновая печь – 1500 Вт

Утюг – 1100 Вт

Электрическая кухонная плита – 1000 Вт

Пылесос – 650 Вт

Нагреватель воды – 479 Вт

Стиральная машина – 425 Вт

Плазменный телевизор – 339 Вт

Блендер – 300 Вт

Морозильная камера – 273 Вт

Холодильник – 188 Вт

Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) – 150 Вт

Компьютер (блок питания) – 120 Вт

Портативный вентилятор – 100 Вт

Ноутбук – 50 Вт

Беспроводной роутер Wi-Fi – 7 Вт

Зарядка для мобильного телефона – 4 Вт

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