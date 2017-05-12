Электронный билет на Керченскую переправу можно оплатить в сети картой «Мир»

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) предоставил возможность бронирования и покупки билетов на сайте http://www.gosparom.ru/ с помощью подключенных к услуге интернет-эквайринга карт «Мир».

Как сообщили в пресс-службе банка, для покупки билета достаточно заполнить на сайте необходимые поля и ввести номер карты для оплаты, после чего клиент получит электронный билет на указанный электронный адрес, который нужно распечатать и предъявить по приезде в указанное время на паромную переправу.

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«В настоящее время владельцы карт «Мир» РНКБ наиболее активно оплачивают товары в крупнейшем онлайн-магазине России «OZON.RU», а также покупают билеты на различные виды транспорта на сайте «OZON.travel». Кроме того, клиенты банка пополняют электронные кошельки и рассчитываются за услуги коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов», – рассказали в пресс-службе.

В РНКБ пояснили, что для получения возможности оплаты товаров и услуг картами «Мир» через интернет клиенту необходимо обратиться в любое отделение банка.

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