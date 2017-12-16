Эльтигенский «Парус»: как распилить бюджет, попасть под суд и остаться в выигрыше?

Под видом реставрации мемориала «Парус» в поселке Эльтиген были нецелесообразно растрачены бюджетные 19, 6 миллионов рублей, нанесен физический вред памятнику. Козлами отпущения стали промышленные альпинисты компании «ВЕК», которых оштрафовали на 200 тыс. рублей. Кто-то из крымских чиновников сорвал хороший куш и остался в выигрыше.

Журналисты КерчьИНФО несколько месяцев собирали информацию о судьбе мемориала «Парус» в поселке Героевское. Мы писали информационные запросы в Министерство культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону, разговаривали с архитектором памятника Леонидом Владимировичем ТАЗЬБОЙ. И вот, что из этого вышло.

Для начала вспомним историю вопроса: в августе 2016 года мемориал «Парус» начали реставрировать, хотя, по мнению экспертов, реставрация стала предлогом к нецелесообразному использованию бюджетных средств (19,6 млн. руб.). Министерством культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам в лице Татьяны Николаевны СЕЛЕДЦОВОЙ были направлены материалы по этому делу в Ленинский суд.

Читайте: Достопримечательности Керчи: музей истории Эльтигенского десанта в Керчи

Почему не нужно было реконструировать «Парус»?

Как рассказал архитектор памятника Леонид Владимирович ТАЗЬБА промышленные альпинисты под предлогом «реставрации» памятника испортили его: «Они его исковыряли под видом выяснения сечения арматуры, которое можно было посмотреть… и спросить у меня, а потом его забинтовали ленточной штукатуркой, чтобы скрыть раковины, которые они наделали. Они изменили фактуру памятника, сделали его фанерным, гладким, а он должен быть брутальным, грубым, как природа, со всеми неровностями, включая остатки траншей. И памятник не имеет вечного огня. Это памятник героям, а не погибшим. Памятник фактически новое слово в монументальной архитектуре, ведь он естественным образом продолжает рельеф местности. Но под ним, из-за движения воздуха, возникающем из-за угловой атаки ветра, земля сдута, даже обнажилась ножка на которой он стоит. Теперь новые технологии позволяют восстановить очертания холма, которые были раньше естественные, силуэт холма переходит в силуэт памятника. Но промышленные альпинисты не знали всего этого, им нужно было освоить бюджетные деньги под видом реставрации. Они распустили слух, что памятник находится в аварийном состоянии. А это не так».

Читайте: Грандиозная реконструкция Эльтигенской операции: быть или не быть?

Опираясь на заключения симферопольских экспертов, архитектор делает вывод, что памятник абсолютно «работоспособен», никаких разрушений в нём нет, фундамент целый (фундамент сделан из таких же материалов, из каких делают доки для кораблей). Леонид Владимирович в разговоре с журналистами КерчьИНФО напомнил также об урагане Керчи в 2007 года: «Тогда сила ветра достигала до 75 м/c, и морские суда забрасывало на берег, но «Парус» – не шелохнулся».

Читайте: «Керчь» будет в Севастополе, а керчан оставили с носом

По мнению Леонида Владимировича, в течение года все проведенные мероприятия по «реставрации» памятника будут сведены к нулю, в результате воздействия окружающей среды: «Если памятник оставить так, как есть, через год «Парус» сбросит с себя эту ленточную штукатурку и будет стоять в лохмотьях». Как отмечает архитектор, памятник имеет статус федерального значения, а на таких объектах никакой реконструкции вообще быть не может.

Что говорят в Министерствах культуры?

В Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону Управлением культуры РФ по южному округу было подано заявление об исправном состоянии выше указанного памятника и отсутствии необходимости его капитальной реставрации.

Реставрация памятника обошлась в 19 600 000 рублей

Редакция КерчьИНФО отправляла запрос в суд на имя председателя суда Ольги БОРОХОВОЙ, с подробностями о рассмотрении дела, ответа мы не получили.

Читайте: Грифонов с Большой Митридатской лестницы отреставрируют

Спустя месяц мы направили подобный запрос главе Управления Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Вячеславу ПИСАНОВУ. Ответ пришёл, но снова не утешительный. Оказалось, что Министерство не уполномочено отвечать на запросы СМИ. Наш запрос перенаправили в Минкультуры России. И только из высшего федерального ведомства пришёл более-менее адекватный ответ.

Оказалось, что Министерство культуры в связи с обращением в прокуратуру Леонида ТАЗЬБЫ Управление Минкульта России По ЮФО и СКФО провели внеплановую документарную проверку в отношении компании реконструкторов ООО «Век».

Читайте: Голосование в Керчи: что нужно реконструировать?

По итогам проверки в отношении компании и её генерального директора составлены протоколы об Административных правонарушениях по ч.1 ст. 7.13 Кодекса РФ об Административных правонарушениях.

Постановлениями Керченского городского суда от 8.11.2017 и 13.11.2017 юридическое лицо ООО «ВЕК» и должностное лицо – генеральный директор компании признаны виновными в совершении административного правонарушения и привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.

Читайте: Эксперты согласовали зоны охраны Аджимушкая

В законе по-другому:

Однако, по закону, нарушители должны были понести «финансовое наказание» в гораздо больших размерах. В Кодексе Административных правонарушений ст. 7.13 ч.1 сказано следующее:

«Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством РФ, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, либо на территориях указанных объектов или в их зонах охраны, на территориях достопримечательных мест, историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах охраны, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от одного миллиона до двадцати миллионов рублей».

Но кто оспорит решение суда?

Продолжение следует…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

