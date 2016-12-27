На энергетических картах старого европейского континента, незаметные на общем новостном фоне, проходят тектонические изменения. Событий, грозящих перерисовать карту Европы, на прошлой неделе случилось как минимум два.

Во-первых, были ликвидированы последние препятствия на пути газопровода «Турецкий поток». Правительство Турецкой республики наконец-то окончательно утвердило турецко-российск ий договор о возведении двухниточного газопровода по дну Черного моря.

При этом одна из «ниток» новой газовой магистрали будет поставлять отечественное «голубое топливо» собственно на Анатолийский полуостров, который в нем крайне заинтересован. А вторая уже должна будет обеспечить транзит российского сырья на европейский рынок через Южную Европу.

При этом нет никаких сомнений в том, что в своем нынешнем виде «Турецкий поток» не может пока что заменить «украинский транзит», зато служит очень хорошим подспорьем для переговоров по «Северному потоку – 2». Просто потому, что в данном конкретном случае уже не Европа как потребитель диктует условия, по какому маршруту ей «политически правильнее» будет получать русский газ, а именно Российская Федерация определяет, что ей интереснее.

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Строить «Северный поток – 2», например, или продумывать расширение «южного турецкого коридора».

При этом остается подчеркнуть, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись на законе о ратификации международного договора с Россией о строительстве этой подводной газотранспортной магистрали еще в начале этого месяца, а теперь, после ратификации в правительстве, соглашение окончательно приобрело законную силу и стало юридически обязывающим документом.

Газоснабжение и электроснабжение Крыма планируется по сравнению с текущими показателями явно избыточным

Второе, ещё более важное событие в самой Российской Федерации. Как сообщил на своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, в самое ближайшее время Крым будет присоединен к общефедеральной газораспределительной системе. Причем, что самое интересное в приведенных им цифрах: и газоснабжение, и будущее (по строительству двух новых электростанций на полуострове) электроснабжение Крыма планируется по сравнению с текущими показателями явно избыточным.

Собственно говоря, тут ведь что интересно: то, что мы сейчас именуем даже «туристической жемчужиной России» — и близко не весь Крым. По сути, это ЮБК (знаменитый «южный берег Крыма») плюс Севастополь, не более того. А вот то, что севернее, простите, зачастую просто не используется почти от слова «никак».

Причины просты. Логистика, энергетика, водоснабжение.

И если три эти задачи будут решены, то и северный, степной Крым (по крайней мере, его побережье) можно превратить в если уж и не в то подобие рая на земле, которым является ЮБК, то во вполне привлекательное место для туризма.

И пример тут не только пустынные когда-то и абсолютно не приспособленные для человеческого отдыха испанские Канарские острова, куда даже песок пришлось в свое время завозить баржами из Сахары, но близкая по климатическим условиям вполне себе степная Анапа. Да, она не субтропический Сочи. Но отдыхать можно вполне.

Плюс уникальные возможности для сельского хозяйства, того же виноделия, да мало ли для чего.

И то, что логистические и транспортные проблемы решаются за счет хотя бы все того же Керченского моста, а энергоснабжение планируется как на сегодняшний момент времени избыточное, говорит прежде всего о том, что регион планируется развивать. И, приблизительно, — как именно его планируют развивать. А это означает только одно: что сквозь разгульное либерал-экономическое настоящее у нас наконец-то начинают проступать плановые черты более или менее понятного будущего.

И это нас всех должно нас радовать даже куда больше, чем, безусловно, важный, новый «Турецкий поток».

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