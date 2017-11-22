Энергоблокада Крыма: 2 года спустя

Два года/24 месяца/730 дней назад Крым погрузился во тьму: обесточенными оказались все предприятия, дома и улицы полуострова. Более 5 месяцев жители Республики находились в состоянии ограниченного энергопотребления, но для Керчи самыми трудными оказались первые 5 дней.

Утро 22 ноября 2015 года в городе стало самым обычным субботним началом дня: долгожданным выходным для многих и ленивым рабочим для некоторых. Уже вечером этого дня улицы города наполнились прогуливающейся молодежью, кафе и рестораны – посетителями, а клубы – желающими развлечься и потанцевать. Окна квартир многоэтажек излучали приятный уютный свет, прорывающийся сквозь вечерне-ночную мглу.

Тогда еще керчане не подозревали, что их ждет впереди, и мирно наслаждались достижением человеческой цивилизации – электроэнергией.

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Чуть позже полуночи, когда стрелки часов показали 00:19, весь Крым, а вместе с ним и Керчь, погрузились в непроглядную темноту. Однако никакой паники не произошло: гуляющие возвратились в свои теплые постели, а уже спящие продолжили наслаждаться красочными снами.

Но не спали в эту ночь больницы, предприятия и администрация Керчи. В здании городского совета сразу же прошло экстренное совещание и в срочном порядке стали запускаться генераторы, необходимые для обеспечения электроэнергией жизненно-важных объектов города.

Первый день энергоблокады Крыма

Лишь утром керчане обнаружили, что света нет. Частично замерла и работа в городе: остановились троллейбусы и прекратили менять цвета светофоры. По-тихоньку в городе начала распространяться паника: сказалось отсутствие интернета, проблемы со связью и практически разряженные телефоны.

Причиной полного отключения света в Крыму стал взрыв опор линии передачи энергии из Украины в Крым. Преступное действие было совершено бандитскими группировками.

Второй день энергоблокады Крыма

Уже утром 23 ноября 2015 года Глава Республики Сергей Аксенов ввел режим ЧС, тогда же перестали работать и некоторые организации.

Тем временем жители города уже начали выстраиваться в очереди за продуктами первой необходимости (ведь из неработающих холодильников начали доноситься запахи испорченных продуктов питания), а также свечами, спичками, топливом. А особо предприимчивые торговцы, оснащенные генераторами, начали предлагать услуги зарядки мобильных телефонов.

В керченскую полицию начали поступать сообщения о преступлениях и мошенничестве. На обеспечение порядка в городе были брошены все силы правоохранительных органов.

Третий день энергоблокады Крыма

На третий день отсутствия электроэнергии, 24 ноября 2015 года, керчане вышли на улицы. Город был наполнен молодежью, детьми и пожилыми парами. Местные жители старались поддерживать друг друга.

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В этот же день в Керчь доставили и первый генератор, который обеспечил частичную подачу света в районе остановки «Промбаза».

Четвертый день энергоблокады Крыма

На следующий день, 25 ноября 2015 года, в городе появился еще один генератор: его мощности запитали часть многоэтажек на Ворошилова.

Пятый день энергоблокады Крыма

Уже с 27 ноября 2015 года частично и «по графику» электроэнергия поступала во все районы Керчи и ситуация стала немного спокойнее.

Ежедневно керчане слушали радио, где транслировалось совещания властей Крыма с представителями каждого из населенных пунктов региона. Первые лица рассказывали об актуальном положении полуострова, проблемных вопросах и планах на будущее.

Так продолжалось еще несколько дней.

Энергоблокада Крыма в декабре 2015 года

И уже в начале зимы, 2 декабря 2015 года, была запущена первая линия энергомоста – первый шаг в победе над энергоблокадой.

После запуска первой нитки моста и второй турбины на Керченской ТЭЦ, в рабочий график стали вливаться и некоторые мощные предприятия Керчи. Люди стали выходить из вынужденного простоя, заработали культурные и образовательные учреждения.Однако на полуострове сохранялось состояние экономного энергопотребления.

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В середине декабря 2015 года объем энергомощности в Крыму достиг уже 900 МВт, а на улицах Керчи появилось привычное освещение, запустили лифты в жилых домах. Республика начала готовиться к новогодним праздникам.

Финал энергоблокады Крыма

Окончательный финал энергоблокады случился 11 мая 2016 года, когда был полностью запущен энергомост «Кубань – Крым».

Постскриптум

Энергоблокада Крыма описывается легко и интересно, как и любое другое историческое событие. Трудно не удивляться стойкости крымчан и сплоченности жителей полуострова. Вспоминать же собственные истории, пережитые и прочувствованные самостоятельно, не так приятно. Правда в том, что энергоблокада Крыма стала огромным переломом в жизни Республики, вспоминая который еще долго будут бежать мурашки по коже даже у самых отважных.

На данный момент ситуация с энергоснабжением полуострова довольно стабильная. По-прежнему работает энергомост «Кубань – Крым», который снабжает регион энергией. Также на полуострове (в Севастополе и Симферополе) строятся собственные ТЭС, которые смогу обеспечить базовую генерацию. Срок сдачи объектов – 2018 год.

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