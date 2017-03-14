Энергомост в Керчи защитили от террористов

Энергетический мост, который связывает Крым и Краснодарский край, доставляя на полуостров электроэнергию, будет защищён от террористов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Энергетическая безопасность является одной из наиболее важных в стране. Соответственно для её обеспечения предпринимаются необходимые шаги. В целях противодействия криминальной деятельности в топливно-энергетическом комплексе разработан целый план процедур.

«Реализован комплекс дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности энергомоста Краснодарский край – Крым», — сказал Патрушев.

По его словам, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, дополнительно обследованы и категорированы объекты ТЭК, актуализированы их паспорта безопасности.

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Секретарь Совбеза рассказал, что меры, принятые в рамках декриминализации сферы ТЭК, позволили выявить и возместить материальных ущерб на сумму более 715 миллионов рублей, раскрыто 16 групповых преступлений, 107 лиц привлечены к уголовной ответственности, усилен контроль соблюдения платежной дисциплины участниками оптового и розничного рынков электроэнергии и потребителями газа.

Патрушев отметил важность продолжения этих мер на постоянной основе.



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