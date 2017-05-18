Энергомост в Крым – под охраной Росгвардии

В районе села Глазовка, расположенном недалеко от Керчи, будет стоять Росгвардия. Расположено подразделение будет по приказу премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, опубликованного на сайте правовой информации.

Росгвардия будет охранять пункт выхода энергомоста. Также, согласно распоряжению премьера, бойцы Росгвардии возьмут под охрану хранилища Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и хранилища библиотек.

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Всего, помимо музеев и библиотек, в Крыму под охраной окажутся более 20 объектов, которые подлежат охране войсками Росгвардии. Это – правительственные учреждения, а также головные офисы банков, аэропорт и детский лагерь «Артек».

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