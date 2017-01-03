Энергосберегающие стеклопакеты с каждым годом все более прочно входят в жизнь людей. В этой статье мы рассмотрим особенности, достоинства и недостатки энергосберегающих окон.

Известно, что стандартные стеклопакеты не всегда эффективно выполняют свои функции. Дело в том, что обычное стекло состоит из внешнего и внутреннего слоев. Опыт показывает, что при использовании обычных стеклопакетов имеет место эффект конденсации. Кроме того, в сильные морозы возможны даже случаи промерзания.

Например, при производстве окон из ПВХ в Симферополе применяются самые современные технологии. Конструкция этих изделий дает возможность сохранять в помещении до восьмидесяти процентов тепла. Купить их можно на сайте фирмы «Карьера» по ссылке: http://kariera-crimea.ru/glavnaya-kerch

В обычных стеклопакетах сохранение температурного режима квартиры обеспечивается только благодаря внутреннему стеклу. В энергосберегающих стеклопакетах не менее эффективно эту же задачу решает и внешнее стекло. Визуально энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного так называемым зеркальным эффектом, который достигается за счет покрытия, состоящего из оксида серебра.

Кроме того, производители энергосберегающих окон утверждают, что эти изделия помогают полностью отказаться от использования кондиционеров в летний период. Действительно, покупатели замечают, что им удается достичь постоянства температурного режима, причем даже не нагреваются предметы, находящиеся в квартире. Но стоит заметить, что жителям верхних этажей стоит нанести дополнительно и тонирующее напыление.

Очевидно, что огромным плюсом энергосберегающих окон является возможность сэкономить значительные суммы на отоплении и кондиционировании. Однако эти изделия имеют и ряд других достоинств.

В частности, стекло остается теплым всю зиму, что позволяет человеку спать головой к окну, не боясь простудиться, а также размещать на подоконнике комнатные растения. Энергосберегающие окна препятствуют выгоранию обоев и мебели, так как они не пропускают в помещение солнечные лучи.

Примечательно, что при этом освещенность помещения совершенно не снижается. Наличие внутреннего напыления обеспечивает изделиям отличные звукоизоляционные характеристики, что особенно актуально для людей, проживающих на нижних этажах. Кроме того, срок службы энергосберегающих стеклопакетов выше, чем стандартных, так как они легче последних, что позитивно сказывается на всех эксплуатируемых механизмах и на оконном блоке.

Энергосберегающие окна характеризуются более высокой стоимостью, чем стандартные, и это, пожалуй, является их единственным недостатком. Более того, разница в цене обычно быстро окупается благодаря экономии электроэнергии.

Таким образом, энергосберегающие окна являются оптимальным решением для поддержания в помещении комфортного интервала температур.

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