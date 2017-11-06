Ещё одно ДТП в Керчи: есть жертвы

Сегодня вечером, в районе улицы Блюхера, 23 произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, есть жертвы.



Авария случилась приблизительно в 18 часов. Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». Очевидцы утверждают, что один из участников ДТП погиб на месте.

Авария стала причиной заторов на проезжей части, однако сейчас, по словам водителей, пробка рассосалась.

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На данный момент движение по улице Блюхера перекрыто. Напомним, за минувшие выходные это вторая авария с человеческими жертвами.



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