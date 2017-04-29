Есть кем гордиться: Маргарита Потапова – чемпионка России!

В Сочи состоялось первенство по шахматам среди юношей и девушек в различных возрастных категориях. И наша гордость, керчанка Маргарита ПОТАПОВА с достоинством выступила на соревнованиях.

Маргарита завоевала серебряную медаль в соревнованиях по быстрым шахматам. Она набрала девять очков в одиннадцати партиях. Своей сопернице, занявшей первое место, она уступила совсем немного. Золото, с результатом 9,5 очков заняла представительница Ханты-Мансийского автономного округа.

Читайте: Маргарита Потапова: гордость Керчи и подрастающая смена Карякину

С 20 по 28 апреля молодые шахматисты соревновались в классических шахматах. И вот здесь Маргарите равных не оказалось. Она уверенно переиграла своих оппоненток и стала чемпионкой.

Сегодня, 29 апреля, начнутся соревнования в категории «блиц»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

